Innovacom entre au capital de Retrofleet

(Boursier.com) — Spécialiste de l'accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s'inscrivent a? l'avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom participe, via Avenir Numérique, à la levée de fonds de Retrofleet. La startup spécialiste de solutions de rétrofit propose une approche innovante intégrée de la mobilité et de l'énergie grâce a? une dimension numérique. Le Crédit Agricole et le Business Angel Fabio Ferrari, fondateur de Symbio, participent également à ce tour de financement.

Créée en 2020 sous l'impulsion d'Emmanuel Flahaut, un ancien du CEA, ayant exercé au sein du groupe Oscaro pour poser les bases du site Oscaro-Power.com, Retrofleet se spécialise dans le rétrofit de motorisations thermiques à partir de solutions de motorisation électrique "clé en main". Sur un marché du rétrofit qui se développe a? la faveur d'une législation favorable, la jeune pousse déploie un modèle innovant en fournissant à la fois le système énergétique embarqué, à savoir le moteur et les systèmes batteries, les logiciels de suivi et de pilotage ainsi que les systèmes de recharge intelligents et solarisés.

Associé et partenaire d'acteurs majeurs de la carrosserie industrielle en France, respectivement les groupes GTE et Besset, Retrofleet adapte un positionnement B2B et s'adresse prioritairement aux gestionnaires (entreprises, collectivités, sociétés de leasing) de flottes professionnelles de véhicules utilitaires légers (VUL), d'autocars et poids lourds, ainsi que des engins non routiers.

En déployant, au sein d'un écosystème industriel existant, des compétences techniques et des technologies nouvelles en matière d'électrification du véhicule et de sa gestion opérationnelle, Retrofleet entend contribuer à la décarbonation de la mobilité grâce à des solutions rapides, économiques face au coût actuel des véhicules électriques neufs et créatrice de valeur dans les territoires.

"Avec l'essor de l'électrique et l'évolution de la réglementation, l'industrie automobile est en train de se restructurer. Le coeur de la valeur n'est plus dans les moteurs thermiques ou la vente de pièces détachées mais dans les solutions numériques de pilotage de la mobilité et de l'énergie. Nos solutions propriétaires et notre capacité à proposer une organisation industrielle crédible doivent nous permettre de nous développer rapidement sur un marché très porteur, au niveau Français comme Européen" souligne Emmanuel Flahaut, CEO de Retrofleet.