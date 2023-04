Innovacom entre au capital de Hinfact

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, entre au capital de Hinfact via son fonds Technocom 3. L'entreprise, spécialiste de l'analyse des données physiologiques et comportementales, conçoit et fournit des solutions logicielles basées sur l'intelligence artificielle et destinées à améliorer la formation des pilotes de ligne et la sécurité aérienne.

"Nous avons bâti un ensemble de solutions permettant de mieux inclure et comprendre le comportement des pilotes dans leur métier, et garantir une conformité à plusieurs niveaux grâce au traitement de données massives. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'ouvrir le capital à Innovacom, spécialiste des technologies de rupture et doté d'une longue expérience auprès des entrepreneurs pour les accompagner dans leurs projets de croissance" détaille Thomas Bessière, Président Directeur Général de Hinfact.

"Hinfact est le type d'entreprise dans laquelle nous aimons investir : d'abord des entrepreneurs talentueux ayant réuni une équipe remarquable, ensuite une technologie avancée qui apporte une vraie plus-value sur un marché existant, enfin un besoin marché caractérisé par un développement commercial et des premiers contrats avec des acteurs prestigieux du secteur, prêt à être étendu. La société va pouvoir se déployer à l'international, puis appliquer sa technologie à d'autres secteurs industriels" explique Alban Nénert, Associate chez Innovacom.