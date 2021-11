Innovacom : arrivée au capital de Primo1D

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, annonce son entrée, via les fonds Avenir Numérique 1 et 2, au capital de Primo1D. La société a développé une technologie permettant de miniaturiser à l'extrême les composants RFID (Identification par Radiofréquence) et de les intégrer dans les matériaux textiles et objets industriels. Le tour de financement de 15 millions d'euros doit permettre au concepteur et fabricant de tags RFID de nouvelle génération d'accroître ses capacités de production et de soutenir sa croissance.

Spécialiste de l'accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s'inscrivent à l'avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom entend ici accompagner le développement de Primo1D et lui permettre de confirmer sa position de "leader mondial du fil électronique" et de pionnier de la RFID. Ce soutien s'inscrit aux côtés du fonds SPI géré par Bpifrance et des investisseurs historiques Kreaxi, UI Investissement et BNP Paribas Développement.