Innovacom annonce son entrée au capital d'UAVIA

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, annonce son entrée au capital d'UAVIA. La start-up développe une plateforme robotique innovante permettant le recours à des drones distants, connectés et autonomes, qui révolutionne la collecte et l'utilisation de la data au service de l'industrie 4.0. Spécialiste de l'accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s'inscrivent à l'avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom participe, via ses fonds Avenir Numérique, à cette levée de fonds qui porte à 7 ME le financement en capital de la société depuis sa création. Cattleya Finance, holding d'investissement de Benjamin & Ariane de Rothschild, ainsi que deux des investisseurs historiques d'Uavia complètent le tour de table : UI Investissement et le fonds F3A, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir.

Créée en 2015, UAVIA développe une plateforme logicielle, "Uavia Robotics Platform", qui permet de collecter des données à travers une utilisation simple et sécurisée de drones sans pilote activables 24/24h depuis n'importe où dans le monde. Avec sa solution technologique innovante, reposant sur des modules d'intelligence artificielle, Uavia répond pleinement aux enjeux d'une industrie 4.0.