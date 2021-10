Innovacom annonce sa participation au tour de financement de GreenWaves Technologies

(Boursier.com) — Innovacom , pionnier du capital-innovation en France, annonce sa participation au tour de financement de GreenWaves Technologies pour accompagner son développement. Société "fabless" de semi-conducteurs, GreenWaves Technologies ambitionne de révolutionner le marché au plus près des capteurs grâce à ses processeurs applicatifs à très forte efficience énergétique.

Innovacom entend ainsi, entre autres, soutenir le lancement du processeur nouvelle génération GAP9 conçu par la start-up grenobloise.

Depuis sa création en 2014, GreenWaves Technologies, qui compte 40 salariés, a déjà levé 10 millions d'euros à l'occasion de deux tours de financement ainsi que 11 millions d'euros non dilutifs. La société conçoit des processeurs applicatifs qui ont une efficience énergétique exceptionnelle tant pour l'intelligence artificielle que pour le traitement du signal classique.

Son premier produit GAP8 a été un des tous premiers processeurs RISC-V au monde, l'architecture de processeurs libre de droits qui concurrence le leader ARM. GAP8 est vendu principalement pour des dispositifs IoT alimentés par pile. Elle vise avec GAP9 tout particulièrement le marché des "hearables" : oreillettes sans fil, qui sont en route pour remplacer les smartphones tant pour l'innovation que pour les volumes de ventes, et aides auditives légères pour les 500 millions de personnes qui en ont besoin mais ne sont pas équipées.

Avec GAP9, GreenWaves Technologies, qui envisage d'ores et déjà une autre levée de fonds, dispose d'un véritable avantage compétitif dans le secteur des "hearables". En effet, GAP9 est le seul processeur du marché qui offre dans le budget énergétique très limité de ces dispositifs la puissance de calcul nécessaire aux prochains cas d'usages : Active Noise Cancellation (ANC) piloté par IA, extraction de la voix par IA pour permettre des communications téléphoniques claires dans des endroits bruyants, et son spatialisé pour une expérience immersive (jeu, musique, films et conférences téléphoniques).