Ingenostrum réalise une levée de 25 ME

(Boursier.com) — Ingenostrum , développeur espagnol de la transition énergétique,

réalise une levée de 25 ME auprès d'ANDERA PARTNERS. Ingenostrum est un acteur majeur de la transition énergétique en Espagne, qui a historiquement développé des projets solaires photovoltaïques (PV) pour compte de tiers, et étend son périmètre au développement pour compte propre (modèle Independent Power Producer) et au développement d'autres technologies durables (centre de données, Power to X - c'est-à-dire hydrogène vert, ammoniac et autres projets utilisant de l'électricité renouvelable).

L'objectif d'Ingenostrum est de fournir une énergie à faible coût pour permettre une transition énergétique rapide et efficace en Espagne.