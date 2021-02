ING en France certifiée Top Employer 2020 pour la 10ème année consécutive

(Boursier.com) — Et de 10 ! ING en France s'est vu attribuer le label Top Employer pour la 10ème année consécutive.

Dans le classement Top Employer Institute 2021, ING en France obtient un score global de 88 points, en hausse de 3 points par rapport au score obtenu en 2020. Top Employer Institute salue ainsi sa politique ressources humaines et son excellence en matière d'intégration des talents, d'égalité des chances et de qualité de vie au travail.

Alors que l'année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire, cette nouvelle distinction par le Top Employer Institute vient récompenser la démarche d'amélioration continue mise en place par ING en France centrée sur l'efficacité de la collaboration entre les équipes multidisciplinaires et la création de valeur pour ses clients. Parmi les initiatives de la banque qui ont fait la différence : la signature d'un accord sur l'emploi des travailleurs en situation de handicap, la promotion d'actions visant à favoriser l'égalité et l'équité professionnelle et le recrutement et l'intégration de 118 nouveaux collaborateurs et de 79 stagiaires et alternants.

Emeline Bourgoin, DRH d'ING en France, souligne la force de la marque employeur : "Je suis très fière du travail accompli par les équipes qui nous permet d'obtenir cette certification pour la 10ème année consécutive. Le contexte sanitaire nous a permis d'avancer encore plus rapidement dans la digitalisation de nos processus et de tirer profit de l'agilité à l'échelle de toute l'entreprise. En 2021, nous souhaitons aller encore plus loin pour renforcer nos pratiques RH et continuer d'imaginer le Futur du Travail chez ING. "

Top Employer Institute réalise chaque année une enquête internationale approfondie pour identifier les employeurs qui développent les processus RH les plus pertinents. Cette étude indépendante s'appuie sur l'audit de plus de 600 pratiques RH.