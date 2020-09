ING : co-coordinateur global du financement de la 1ère émission d'obligations durables d'Orange

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — ING a joué le rôle de co-coordinateur global et de co-conseiller en structuration pour la première émission d'obligations durables d'Orange d'un montant de 500 millions d'euros. L'opération est destinée à financer des projets impactant dans le domaine social et de l'environnement.

"ING montre une nouvelle fois son engagement à accompagner ses clients dans la finance responsable en participant activement à cette émission inaugurale qui a attiré un nombre particulièrement important d'investisseurs socialement responsables" commente l'établissement.

Pour cette première émission, Orange a annoncé allouer les fonds levés d'une part à des projets d'inclusion numérique et sociale et d'autre part à des projets relatifs à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire.

Les investisseurs ont été nombreux à apprécier la robustesse du cadre de financement durable de cette émission et en particulier l'équilibre entre les projets sociaux et environnementaux, ainsi que le fort engagement d'Orange sur le plan social avec des projets axés sur l'inclusion sociale et numérique.

"Je suis très fière du rôle qu'ING a joué dans la réussite de cette émission inaugurale d'obligations durables pour Orange. Notre ambition est de continuer à jouer un rôle moteur dans l'accompagnement de nos clients vers des modèles plus durables. Cette transaction en est un exemple concret" explique Anne-Sophie Castelnau, directrice de la banque de financement et d'investissement d'ING en France.

Le montant nominal total de l'émission obligataire s'élève à 500 millions d'euros, pour une maturité de 9 ans et un coupon annuel de 0,125%.