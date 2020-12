ING : Apple Pay disponible dès aujourd'hui pour les clients

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ING en France lance aujourd'hui Apple Pay pour ses clients, un moyen de paiement sûr, sécurisé et privé, qui permet de payer sans avoir à sortir sa carte bancaire, sans toucher un terminal de paiement ni manipuler des espèces et qui utilise la puissance de l'iPhone pour protéger chaque transaction.

Les clients ont simplement à placer leur iPhone ou Apple Watch à proximité d'un terminal de paiement pour effectuer un paiement sans contact. Chaque achat Apple Pay est sécurisé par l'authentification avec Face ID, Touch ID ou le code d'accès de l'appareil. Apple Pay est accepté en ligne et en magasin : dans vos supermarchés, pharmacies, taxis, restaurants, cafés, magasins et bien d'autres commerces, dès lors que le paiement sans contact est proposé.

"Apple Pay était très attendu par nos clients. Nous sommes heureux de leur proposer cette solution unique, pratique et sécurisée. Ce lancement illustre notre volonté de proposer une expérience mobile simple et intuitive et marque une nouvelle étape de notre stratégie d'être leaders de l'engagement client" explique Frédéric Niel, directeur de la banque en ligne d'ING en France.