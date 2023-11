Infranity prend une participation dans Terre et Lac

(Boursier.com) — Infranity , investisseur majeur dans les infrastructures durables en Europe, et Terre et Lac, opérateur français intégré du solaire photovoltaïque, annoncent aujourd'hui la réalisation d'une opération capitalistique significative, par laquelle Infranity devient un actionnaire de référence, aux côtés de l'équipe fondatrice, en permettant au groupe de rester indépendant.

Cette collaboration marque une étape capitale pour Terre et Lac en lui donnant les moyens d'accélérer son développement grâce au rôle actif d'Infranity.

Fort d'une équipe d'investissement en fonds propres de 8 personnes menée par Jaime Hector et Louis-Roch Burgard, Infranity s'affirme comme un acteur majeur de la transition énergétique en Europe. Ce nouvel investissement renforce l'engagement d'Infranity dans la lutte contre le changement climatique, qui est au coeur de son ADN.

En tant qu'opérateur indépendant de premier plan dans la production d'énergie solaire, Terre et Lac se distingue par son expertise dans la conception, le développement, le financement, la construction et l'exploitation de centrales solaires diversifiées - toitures, ombrières, installations au sol et structures flottantes - sur l'ensemble du territoire français. Depuis sa fondation en 2009, le groupe a su réaliser plus de 400 projets, cumulant une capacité de plus de 400 MWc. Avec un portefeuille riche de projets, Terre et Lac prévoit d'atteindre une capacité de 1 GWc en construction ou en exploitation d'ici 2030. Ancrée en Auvergne-Rhône-Alpes et basée à Lyon, l'entreprise compte actuellement 80 collaborateurs en France, impliqués dans toutes les étapes des projets photovoltaïques. Les actionnaires et les équipes du groupe se félicitent de ce partenariat durable avec Infranity.

Cette opération de financement permet à Terre et Lac de dynamiser son développement

Déjà implantée dans plus de 35 départements, Terre et Lac prévoit d'étendre sa présence, avec des projets en PACA, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine et l'ouverture récente d'une nouvelle agence à Bordeaux. Le groupe ambitionne également de renforcer son expertise dans le domaine des toitures industrielles et commerciales, tirant parti de son expertise en projets complexes. La stratégie inclut un plan de recrutement ambitieux visant à porter l'effectif à plus de 130 salariés d'ici fin 2026 afin d'accompagner le développement du groupe.

Romain Le Mélinaidre, Executive Director, Equity Investment Team chez Infranity : "Terre et Lac a aujourd'hui fait ses preuves dans le développement de projets solaires et nous sommes fiers d'avoir construit ce partenariat à long terme avec une équipe aussi expérimentée. Nous avons été impressionnés par la qualité de la base d'actifs existante et les compétences de la société sur l'ensemble de la chaîne de développement des solutions solaires. Infranity aidera la plateforme dans sa prochaine phase, qui est totalement en ligne avec notre stratégie d'investissement."

Pierre-Emmanuel Martin, Président Fondateur de Terre et Lac : "Nous sommes heureux de nous associer à Infranity, un acteur engagé qui comprend l'originalité de notre modèle intégré, responsable et durable. Ensemble, nous pourrons étendre nos activités et accélérer notre développement, au service de la transition énergétique des territoires."

Sébastien Fenet, Directeur Général de Terre et Lac : "Nous sommes fiers d'accueillir Infranity à nos côtés, avec qui nous partageons des valeurs et une ambition communes : accélérer la croissance de Terre et Lac tout en préservant son modèle basé sur la proximité avec les acteurs locaux, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux et une recherche constante de l'excellence opérationnelle."

Infranity a été conseillé par Deloitte, Bird&Bird et Syneria.

Terre et Lac a été conseillé par Finergreen, Brunswick Legal et Compagnie Fiduciaire.