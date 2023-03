Infranity lance un fonds de dette de 370 millions d'euros

(Boursier.com) — Infranity , société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement durable dans le secteur des infrastructures, rattachée à l'écosystème de sociétés de gestion d'actifs de Generali Investments, annonce le lancement d'un fonds dédié investi en dette d'infrastructure pour un montant 370 millions d'euros.

Avec la participation de son actionnaire, Generali et un investisseur international, ce fonds investira dans de la dette senior investment grade contribuant activement aux énergies renouvelables et à la transition numérique en Europe.

Depuis sa création en 2018, Infranity a déployé ses investissements en dette d'infrastructure en Europe dans plus de 60 transactions, pour un volume total de plus de 6 milliards d'euros. À la recherche de rendements ajustés au risque attrayants sur le long terme, le lancement de ce fonds intervient juste après la création d'un autre fonds de dette senior de ce même type au troisième trimestre 2021 et après que le fonds phare de dette senior, millésimé 2019, ait atteint son plein déploiement à hauteur de 2 milliards d'euros. Le total des actifs sous gestion d'Infranity s'élève désormais à près de 8 milliards d'euros. La société s'adresse à plus de 40 LPs situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Philippe Benaroya, CEO et Managing Partner d'Infranity, déclare : "Nous sommes ravis d'annoncer la création de ce nouveau fonds dédié, en collaboration avec Generali et un client international. Cette annonce met en évidence la place de leader d'Infranity sur le secteur du financement d'infrastructures en Europe. Notre croissance accélérée confirme les bases solides sur lesquelles Infranity a construit son activité. Nous sommes extrêmement concentrés sur le maintien de niveau élevé des primes d'illiquidité que nous avons été en mesure d'obtenir sur un marché dynamique et qui nous présente des dizaines de transactions chaque mois. Le soutien du groupe Generali, l'une des plus grandes compagnies d'assurance européennes, nous permet de nous aligner auprès de nos investisseurs et de donner de l'ampleur à notre activité. En nous appuyant sur notre expertise hautement spécialisée, nous sommes impatients de poursuivre le développement de nos activités de dette et de capital en 2023."