Infopro Digital poursuit son développement avec TowerBrook Capital Partners

(Boursier.com) — TowerBrook Capital Partners ("TowerBrook"), un leader du

capital-investissement basé à Londres et à New-York, a annoncé aujourd'hui qu'il investissait à partir de son nouveau fonds principal dans le groupe Infopro Digital. TowerBrook conservera le contrôle d'Infopro Digital avec son fondateur Christophe Czajka et l'équipe dirigeante.

TowerBrook a été actionnaire d'Infopro Digital aux côtés de son fondateur Christophe Czajka jusqu'en 2007. En 2016, TowerBrook est redevenu l'actionnaire majoritaire d'Infopro Digital avec pour objectif de soutenir l'équipe de management dans la transformation d'une PME française en un groupe européen en pleine croissance.

Depuis 2016, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de plus de 50% atteignant 550 millions d'euros en 2022, dont près de la moitié est réalisée hors de France (Europe, États-Unis, Asie). En pionnier, le groupe a investi depuis de nombreuses années dans la transformation digitale de ses services et offre aujourd'hui des solutions qui allient technologie, data et information : logiciels et bases de données, outils de productivité numériques, plateformes d'informations, solutions marketing...

Grâce à cette opération, Infopro Digital poursuit son développement dans toutes ses géographies avec le soutien renouvelé de son partenaire historique. Ce développement se fera à la fois par de la croissance organique et par des acquisitions.