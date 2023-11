Indy lève 40 ME pour accompagner 1 million d'indépendants grâce à son application 'tout-en-un'

(Boursier.com) — Le nombre d'indépendants en France continue de croître mais ces derniers sont souvent seuls ou mal accompagnés face aux complexités administratives et comptables liées à leurs statuts... Indy, la 1ère application tout-en-un dédiée aux indépendants, résout ce problème en permettant à ses 70.000 utilisateurs de créer leur entreprise, gérer leur comptabilité et leurs déclarations et bientôt d'ouvrir un compte pro gratuit.

Cette levée de 40 ME, avec l'entrée au capital de BlackFin Capital Partners ainsi que La Maison Partners et iXO Private Equity, porte à 86 ME le total des fonds levés par Indy auprès d'investisseurs de renom (Kerala Ventures, Alven et Singular). Une nouvelle étape pour la startup qui ambitionne d'offrir la solution la plus aboutie du marché à plus d'un million d'indépendants d'ici 2027.