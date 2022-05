Indosuez Wealth Management dresse le bilan de 20 ans d'expertise en Private Equity

(Boursier.com) — Depuis 2001, grâce à sa plateforme dédiée au Private Equity, Indosuez accompagne activement ses clients privés et institutionnels dans le développement de portefeuilles diversifiés et de solutions personnalisées d'investissements non cotés, depuis ses implantations en Europe et en Asie. Le Private Equity n'est plus une niche d'investissement alternative mais bien une classe d'actifs à part entière au coeur de la constitution de patrimoines diversifiés et d'une allocation d'actifs optimale.

Sur deux décennies, Indosuez a ainsi accompagné la transformation et le financement de plus de 2.000 sociétés privées en Europe de l'Ouest, en Asie et aux Etats-Unis, et en particulier dans des secteurs inscrits dans les grandes tendances séculaires comme l'éducation, la santé, l'"agri-food" et le digital.

Avec plus de 6,3 Mds$ d'investissements et près de 1 Md$ sur la seule année 2021, Indosuez dispose de l'une des plateformes dédiées au marché du non coté les plus complètes et compétitives. Les investissements réalisés sur la plateforme ont généré un taux de rendement annualisé de plus de +12,9% depuis 2001.

Parmi les 100 premiers investisseurs mondiaux de 'Private Equity'

Indosuez s'est ainsi hissé, depuis 2020 parmi les 100 premiers investisseurs mondiaux de Private Equity selon le classement annuel du magazine Private Equity International et a reçu plusieurs récompenses ces dernières années en Asie.

Résolument engagé à capitaliser sur cette dynamique et cette reconnaissance de ses pairs, Indosuez a pour ambition de doubler la taille de sa plateforme au cours des 4 prochaines années et d'accélérer sa digitalisation. S'appuyant sur une discipline d'investissement qui intègre désormais des critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance, Indosuez a pour objectif d'accélérer le développement de solutions d'investissement à impact pour répondre aux enjeux d'efficience énergétique et d'inclusion.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3.000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune...