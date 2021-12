Indosuez Wealth Management crée une direction dédiée aux très grands clients sous la responsabilité d'Olivier Ravet

(Boursier.com) — Indosuez Wealth Management en France annonce la création d'une direction dédiée au développement de la clientèle UHNW* confirmant les ambitions stratégiques de la banque de renforcer la couverture de ce segment dans toutes ses géographies, à l'instar des équipes déjà créées à Monaco, à Luxembourg et en Suisse, et enrichir ainsi sa proposition de valeur.Indosuez Wealth Management en France annonce la création d'une direction dédiée au développement de la clientèle UHNW* confirmant les ambitions stratégiques de la banque de renforcer la couverture de ce segment dans toutes ses géographies, à l'instar des équipes déjà créées à Monaco, à Luxembourg et en Suisse, et enrichir ainsi sa proposition de valeur.

La responsabilité de l'équipe est confiée à Olivier Raveten qualité de Directeur et Membre du Comité de Direction Générale de la Business Unit France. Il est secondé par Gonzague de La Rochethulon en qualité de Banquier Senior et Responsable du Développement. Basés à Paris, Olivier et Gonzague ont pour mission de développer la clientèle UHNW en collaboration avec les banquiers privés d'Indosuez et la division Private Investment Banking créée conjointement avec Crédit Agricole CIB et dédiée à l'accompagnement des holdings familiales. Ils s'appuieront également sur le réseau international du groupe Indosuez et l'ensemble des métiers du Crédit Agricole.

Olivier Ravet a débuté sa carrière au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole de Toulouse comme Conseiller en Gestion de Patrimoine en 1998. Il rejoint ensuite BNP Paribas en 2001 en tant que Senior Private Banker au sein du département Gestion de Fortune avant d'intégrer en 2007 le département UHNW d'UBS en France dont il prend la direction fin 2013 en tant que Managing Director. Olivier est titulaire du DESS Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand.

Gonzague de La Rochethulon a démarré sa carrière chez HSBC Global Private Banking comme Banquier Privé en 2007. En 2011, Gonzague rejoint UBS France, en tant que Banquier Senior Développeur avant d'être nommé Executive Director et Responsable de l'équipe "UHNW France & Middle East North Africa". Gonzague de La Rochethulon est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion.

Guillaume Rimaud, Directeur Général de la Business Unit France d'Indosuez, indique : "Je suis très heureux d'accueillir Olivier Ravet et Gonzague de La Rochethulon. La conjugaison de leurs expertises en matière de gestion de fortune et de banque d'investissement, et leurs expériences éprouvées des très grands clients constituent de réels atouts. En confortant la qualité de son accompagnement de ce segment stratégique, Indosuez confirme son ambition de devenir la banque de référence de ses très grands clients."

* Ultra High Net Worth, fortune globale supérieure à 100 ME, actionnaires d'ETI ou de grandes entreprises à capital familial