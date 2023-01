Indosuez Wealth Management acquiert une participation majoritaire dans Wealth Dynamix

(Boursier.com) — Indosuez Wealth Management acquiert ce jour 70% de Wealth Dynamics Ltd, fintech fondée en 2012 qui fournit des solutions de gestion du cycle de vie des clients (Client Lifecycle Management) aux banques privées, acteurs de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs à travers le monde.

Cette prise de participation majoritaire s'inscrit dans le prolongement de la collaboration initiée en 2019 entre Indosuez, sa filiale Azqore, spécialisée dans l'externalisation de Systèmes d'Information et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la banque privée et de la gestion de fortune, et Wealth Dynamix. Les solutions développées par Wealth Dynamix renforcent la qualité du service proposé par les institutions utilisatrices en contribuant à la fluidification et personnalisation de la relation entre le banquier et son client (vision 360, prospection, entrée en relation, revue KYC...), à la promotion du selfcare et à la digitalisation des process liés au respect de la réglementation.

Elément clé

Cette acquisition renforce la position d'Azqore sur le marché des services bancaires externalisés en complétant sa plateforme sur un élément clé de la gestion de la relation client... Celle-ci permettra en outre d'accélérer sa dynamique d'innovation avec l'intégration de nouvelles compétences techniques et de bénéficier de l'agilité de cette fintech rentable. Grâce aux synergies mises en place et à la valeur ajoutée créée, cette acquisition favorisera la conquête de nouveaux segments de clients pour Azqore, dont les acteurs de petite et de moyenne tailles.

L'adossement à Indosuez qui compte parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune permettra à Wealth Dynamix d'accélérer son développement et de bénéficier de la solidité du Groupe, tout en conservant son indépendance et son agilité.

Jacques Prost, Directeur général d'Indosuez Wealth Management, indique : "Cette opération, qui conforte la dynamique d'innovation d'Indosuez, permettra à Azqore d'élargir son offre et de renforcer sa proposition de valeur contribuant ainsi à son attractivité sur son marché. Elle bénéficiera également au développement et à la transformation de l'ensemble de ses partenaires en autorisant toujours plus de personnalisation, de digitalisation et d'autonomie pour leurs clients".

Gary Linieres, Directeur général de Wealth Dynamix, déclare : "Je suis ravi que Wealth Dynamix rejoigne le groupe Indosuez. Nous travaillons avec Indosuez et Azqore depuis plusieurs années et allons renforcer encore plus cette coopération. Ce rapprochement nous permet de conserver notre agilité et notre esprit entrepreneurial tout en tirant parti de la force d'une organisation comme le groupe Indosuez. Cela nous permettra de mieux servir nos clients actuels et futurs et d'accélérer notre développement."