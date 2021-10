Indosuez partenaire du Prix Balzac 2021 décerné le 8 novembre

(Boursier.com) — Indosuez Wealth Management a choisi de s'associer au Prix Balzac, l'un des grands prix artistiques français pour son année de renaissance, après plus de 30 ans. Créé dans les années 1970, le Prix Balzac récompense des personnalités qui marquent la scène artistique pour leur regard aiguisé sur la société contemporaine. L'académicien Jean d'Ormesson, l'écrivain et journaliste Jacques Chancel, le cuisinier Gaston Lenôtre, Paul Robert pour ses dictionnaires ou encore le photographe Robert Doisneau en 1986 figurent parmi les lauréats.

En hommage à ce dernier, le prix 2021 sera décerné à un photographe le 8 novembre à la Maison de Balzac que l'auteur occupa de 1840 à 1847, devenue musée de la ville de Paris.

Le jury composé de 13 membres (en référence au roman de Balzac Histoire des Treize), figures de l'art, la gastronomie, la musique, le cinéma, la science ou encore l'entreprise, sera présidé par le chanteur Bénabar.

La promotion et la transmission de l'excellence, des savoir-faire et de la passion mais aussi la créativité sont au coeur des missions d'Indosuez et l'unissent à l'univers des arts.

Ce mécénat s'inscrit dans le cadre des initiatives menées par Indosuez en faveur des arts parmi lesquelles figurent les partenariats avec les Ballets de Monte-Carlo, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, la Philharmonie Luxembourg, Art en Vieille-Ville à Genève ou encore le soutien de jeunes artistes contemporains.

Par ailleurs, ce prix pluridisciplinaire est intimement lié à La Comédie humaine contemporaine. Il consacre l'artiste qui, à travers son oeuvre, comprend et illustre la société d'aujourd'hui, dans le prolongement du choix opéré par Honoré de Balzac dans la centaine de romans qui composent son oeuvre.

"Observateur assidu, passionné par l'être humain et l'architecture sociétale, Honoré de Balzac inspire encore toutes les générations et son oeuvre, La Comédie humaine, brosse avec réalisme une fresque de son époque dont certains traits sont encore très contemporains. Aussi, ce partenariat s'analyse en résonance avec notre métier de Gestion de Fortune qui requiert une connaissance fine des enjeux sociétaux afin de répondre au plus près des attentes de nos clients et d'anticiper les tendances de demain. Il permet également à Indosuez de nourrir son écosystème autour de l'art et de bénéficier d'un regard éclairé sur la création et ses auteurs" souligne Jacques Prost, Directeur Général d'Indosuez Wealth Management.

"Nous sommes ravis de compter Indosuez Wealth Management parmi nos mécènes. Ses valeurs d'excellence conjuguées à son approche guidée par l'écoute, l'observation et l'analyse sont similaires aux fondamentaux de ce Prix qui distinguera une oeuvre dont l'importance marque La Comédie humaine de notre temps" souligne Florence Briat Soulié, Présidente du Prix Balzac.