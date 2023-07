Indigo Group a signé un accord pour acquérir une participation de 100% dans Parkia

(Boursier.com) — Indigo Group, leader mondial des solutions de stationnement et de mobilité urbaine, a signé, avec le soutien de ses actionnaires - Crédit Agricole Assurances, Vauban Infrastructure Partners et MEAG - le 29 juillet, un accord avec Igneo Infrastructure Partners pour acquérir une participation de 100% de Parkia Spanish Holding SLU ainsi que de ses filiales. En ligne avec sa stratégie de croissance visant à devenir l'un des leaders dans ses zones géographiques, cette acquisition, réunissant les 3ème et 4ème opérateurs en Espagne en termes de places de stationnement hors voirie, représente une bonne opportunité pour le Groupe de consolider sa position sur le marché en Espagne et dans toute l'Europe.

En effet, le Groupe renforcera considérablement sa position de leader européen en augmentant sa présence dans des régions clés d'Europe, telles que l'Espagne et l'Andorre. L'entité combinée exploitera les parcs sous la marque Indigo et deviendra, en termes d'EBITDA, le deuxième acteur du marché du stationnement de la péninsule ibérique.

Parkia est un pure player du stationnement hors voirie avec un portefeuille de contrats de concessions et de pleines propriétés de haute qualité, disposant d'une durée résiduelle d'environ 38 ans. Cette acquisition renforcera le business model infrastructure du Groupe Indigo. De plus, le portefeuille de concessions de Parkia dispose de clauses d'indexation tarifaires automatique à l'inflation. Il est, par ailleurs, très diversifié en Espagne et en Andorre, avec une présence importante dans les villes de taille moyenne. Parkia a connu une forte croissance ces dernières années, ainsi qu'une reprise rapide après la pandémie du Covid-19, atteignant un chiffre d'affaires supérieur à 53 millions d'euros en 2022. En 2023, cette tendance se poursuit, avec une croissance à deux chiffres attendue.

Ensemble, Indigo Spain et Parkia apporteront à leurs clients une expertise renforcée en matière d'exploitation, de digitalisation et d'expérience client, ainsi que leurs engagements en matière d'excellence et d'optimisation opérationnelles, grâce à des synergies importantes.

Cette acquisition permet également à Indigo d'accélérer et d'intensifier le déploiement de sa stratégie en Espagne, visant à accompagner les villes dans leur transformation et leur transition vers des environnements urbains plus durables. Dans la continuité des orientations prises par Parkia, Indigo renforcera son engagement en matière de mobilité urbaine et de transition énergétique, en continuant notamment à déployer des points de recharge pour les véhicules électriques, des solutions de stationnement douces pour les vélos, de nouvelles activités répondant aux besoins de mobilité à faible impact environnemental. Cela offrira également aux villes une réponse opérationnelle aux objectifs politiques de réguler la circulation en centre-Ville tout en encourageant l'expansion de modes de déplacement durables.

Le financement de la transaction sera réalisé par capitaux propres, tandis que la dette existante de Parkia restera en place, en ligne avec la volonté du Groupe de maintenir une solide notation Investment Grade.

Le closing de l'acquisition est soumis aux conditions usuelles, notamment à sa revue par l'autorité espagnole de la concurrence. Rothschild & Co et Gómez-Acebo & Pombo ont agi respectivement en tant que conseillers financiers et juridiques pour Indigo Group. Accuracy, Cuatrecasas et Bureau Veritas ont réalisé respectivement les due diligences Finance, Fiscale et Technique.