Indépendance et Expansion AM devient Indépendance AM et rapatrie sa société de gestion en France

(Boursier.com) — En 2023, la société de gestion Indépendance et Expansion AM devient Indépendance AM. Avec une performance annualisée de +13,5% depuis 30 ans sur les PME-ETI cotées françaises, la société de gestion qui enregistre 22 années de surperformance grâce à son approche méthodologique unique "Quality Value" rapatrie sa société de gestion en France.

A compter du 1er avril 2023, la société de gestion familiale fait le choix de rapatrier son siège en France. Une démarche engageante pour le fonds qui s'accompagne d'un changement de nom et d'une nouvelle identité pour une société de gestion trentenaire au positionnement et à la méthodologie uniques.

"Nos résultats ces 30 dernières années ont prouvé l'efficacité de notre méthode Quality Value pour détecter les PME qui se développent de façon très rentable et qui sont pourtant mal valorisées. Indépendance AM en a fait son expertise et son ADN. Nous changeons de nom pour réaffirmer notre identité et accompagner le rapatriement de la société en France. Notre nouvelle signature "Small is Powerful" définit plus que jamais notre singularité et notre savoir-faire" explique William Higgons, président et co-gérant des fonds Indépendance AM

"Convaincus que les entreprises de taille moyenne restent les plus agiles et performantes sur longue période, nous poursuivons le déploiement de notre portefeuille sur les PME dont les résultats devraient résister dans le contexte actuel. Travailler dans la proximité induit souplesse et réactivité face au marché, c'est pourquoi nous restons pleinement focalisés sur ce segment" ajoute Victor Higgons,

co-gérant des fonds Indépendance AM