Inarix lève 3,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Inarix , plateforme d'IA permettant d'analyser les cultures agricoles, lève 3,1 MEUR en amorçage. Grâce à ces fonds, Inarix souhaite poursuivre le développement de sa solution d'IA pour l'adapter à un panel plus large de matières agricoles, renforcer ses équipes et s'implanter sur de nouveaux marchés en Europe et aux Etats-Unis.

Ce premier tour de table est composé des sociétés de capital-risque internationales Ankaa ventures, Label Investment, Newfund, Alliance for impact et Resiliance, ainsi que du business angel Français Francis Nappez, Directeur Général d'Hectar.

Entre une croissance démographique exponentielle et des attentes consommateurs toujours plus fortes d'une part et un contexte climatique, géo-politique et réglementaire sous tension d'autre part, Inarix s'est donné pour mission d'aider les acteurs de l'agriculture à tirer le meilleur de chaque grain récolté.