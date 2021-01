In'li et AXA IM - Real Assets ont signé un partenariat stratégique

(Boursier.com) — In 'li, filiale dédiée au logement intermédiaire du Groupe Action Logement en Ile-de-France et AXA Investment Managers - Real Assets ("AXA IM - Real Assets"), agissant pour le compte de ses clients, ont signé leur partenariat stratégique de long terme et créé la foncière de développement destinée à produire près de 20.000 nouveaux logements intermédiaires neufs en Ile-de-France d'ici 10 ans.

In'li conservera une participation de 25% de la foncière de développement ainsi créée à laquelle ont été apportés 5.900 logements existants (62 actifs) et près de 4.000 logements neufs (en cours de développement ou de chantier) financés à terme par la foncière représentant une valeur de patrimoine d'un montant d'environ 2 milliards d'euros.

Avec un objectif de production annuelle de 1.500 logements, pour un montant d'investissement futur estimé à environ 3,8 milliards d'euros, la Foncière ambitionne un patrimoine de plus de 25.000 logements à horizon 2030 afin de répondre à une partie des besoins de logements des salariés des classes moyennes et jeunes actifs franciliens.

Comme précédemment indiqué, le patrimoine de la foncière sera géré par in'li via sa filiale d'administration de biens in'li Property Management et loué prioritairement aux salariés des entreprises de plus de 10 salariés. AXA IM - Real Assets assurera l'asset et le fund management.

Benoist Apparu, Président du Directoire d'in'li souligne : "Nous sommes extrêmement contents de ce partenariat de long terme avec AXA IM - Real Assets, impulsé il y a près d'un an. La réalisation de cette opération dans un contexte de crise sanitaire démontre la résilience de l'immobilier résidentiel. Elle va nous permettre, ensemble, de développer le logement intermédiaire en Ile-de-France au bénéfice des salariés des classes moyennes et jeunes actifs. Ce partenariat montre tout l'intérêt de l'alliance entre bailleurs et investisseurs institutionnels pour accroître l'offre de logements que les Franciliens attendent et dont ils ont besoin."