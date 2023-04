In Extenso recrute plus de 1.800 collaborateurs en 2023

(Boursier.com) — Pour soutenir sa dynamique de croissance, In Extenso, qui a passé en 2022 le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, recrute cette année plus de 1.800 nouveaux collaborateurs, principalement dans les métiers de la comptabilité, de l'audit et de la paie pour ses 250 agences situées sur l'ensemble du territoire français.

In Extenso recherche des profils issus des filières comptable, audit, paie et juridique de formations diverses (BTS, DCG, DSCG, Master CCA, Ecoles de commerce, IAE). Les compétences dans le développement informatique sont particulièrement recherchées alors que le secteur se digitalise fortement.

Par ailleurs, les filiales d'In Extenso recrutent des profils disposant de compétences plus spécifiques pour accompagner les dirigeants d'entreprises dans leurs trajectoires durables, mais aussi dans leurs projets de transmission par exemple. In Extenso Innovation Croissance recrute ainsi 40 consultants en innovation et RSE. De même, In Extenso Finance recrute chaque année des analystes financiers sur toute la France. In Extenso Patrimoine structure son déploiement sur toute la France en recrutant des conseillers en gestion de patrimoine, ...

Ces recrutements sont ouverts à des candidats de tous niveaux d'expérience. Des opportunités existent pour des candidats juniors, qui cherchent leur premier emploi en sortie d'études, mais également pour des profils expérimentés (à partir de 3 ans d'expérience) et plus confirmés encore. Pour les profils les plus juniors, In Extenso offre des contrats d'apprentissage : en 3 ans le groupe est passé de 300 à 450 alternants.