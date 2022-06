In Extenso recrute plus de 1.200 collaborateurs !

(Boursier.com) — In Extenso, leader de l'expertise-comptable et du conseil aux TPE-PME, présent sur l'ensemble du territoire, recrute plus de 1.200 collaborateurs, principalement dans les métiers de la comptabilité, de l'audit et de la paie pour soutenir les activités et le développement de ses 110.000 clients.

Pour soutenir sa dynamique de croissance, le groupe recrute 1.200 nouveaux collaborateurs cette année en France, tant auprès des étudiants, des jeunes salariés que des profils plus expérimentés. Parmi les 1.200 postes à pourvoir, environ 300 seront dédiés à des alternants.

Plus globalement, les profils recherchés sont issus de filières comptable, audit, paie et juridique. Le groupe recherche également des experts en création d'entreprise, des analystes financiers, des spécialistes en RH, marketing et communication ou en informatique. Les formations ciblées sont diverses avec des cursus en BTS, DCG, DSCG, Master CCA, Ecoles de commerce, IAE, DEC...

Des opportunités existent pour des candidats juniors, qui cherchent leur premier emploi en sortie d'études. Si les profils expérimentés (à partir de 3 ans d'expérience) sont toujours recherchés, des offres sont également proposées aux candidats plus confirmés, en cours de passage du DEC ou déjà diplômés, et qui souhaiteraient des perspectives d'encadrement de bureau ou d'association.

Par ailleurs, les compétences digitales, telles que la gestion des données automatisées, sont particulièrement appréciées dans un secteur où la transformation numérique s'est accélérée avec la crise sanitaire et le recours massif au télétravail. La relation clients est primordiale également et les qualités interpersonnelles comme l'empathie et la conviction sont importantes.

Des compétences spécifiques sont également recherchées pour les filiales d'In Extenso comme In Extenso Croissance et Innovation qui recrutent 120 consultants en innovation et RSE ou encore l'éditeur de logiciel FULLL qui recrutent près d'une centaine de collaborateurs avec des profils de développeurs et d'ingénieurs.

Une politique RH dynamique et agile pour attirer les talents

Dans un contexte de tension de l'emploi qui touche les métiers de la comptabilité, de l'audit et de la paie depuis plusieurs années, In Extenso innove dans ses modes de management et de gestion des ressources humaines pour renforcer son attractivité employeur.

Le Groupe In Extenso offre la possibilité à ses 5.500 collaborateurs de ses 250 agences la possibilité de faire du télétravail et de travailler dans un environnement de travail mettant en avant l'esprit entrepreneurial et l'innovation.

Afin de répondre à ses engagements et de proposer un cadre de travail en phase avec ses valeurs et ses aspirations, le groupe s'est doté en 2021 d'une raison d'être : "In Extenso : Acteur du développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l'accomplissement de chacun". Dans le cadre de cette raison d'être, In Extenso a mis en place un plan de formation de ses collaborateurs pour leur permettre d'évoluer dans un groupe pour l'ancienneté moyenne est de plus de 8 ans.

Enfin, In Extenso dans une optique d'amélioration continue au niveau de sa politique RSE, vient de lancer au niveau national le process de labellisation Lucie afin de garantir l'accès à un ensemble de bonnes pratiques partagées avec les équipes, les partenaires et les clients.

"L'attractivité de nos métiers est un vrai enjeu et l'image doit être dépoussiérée alors que nos métiers évoluent : ils deviennent plus digitaux et ils tendent de plus en plus vers un rôle de conseiller avec un accompagnement davantage stratégique dans la vie des entreprises. Je tiens à saluer les équipes qui mettent en place de nombreuses initiatives pour permettre aux collaborateurs de s'épanouir pleinement au sein de notre groupe et d'offrir de vraies perspectives d'évolution de carrière", a commenté Antoine de Riedmatten, Président d'In Extenso.