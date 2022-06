In Extenso Innovation Croissance obtient le label RSE Positive Workplace

(Boursier.com) — In Extenso Innovation Croissance, cabinet de conseil en innovation durable, a rejoint la communauté des entreprises labellisées Positive Workplace. Ce label "Made in France" récompense la maturité RSE du cabinet, après une démarche ayant impliqué directement les parties prenantes de l'entreprise (salariés et clients). La labellisation effective à la date du 27 avril 2022 a une durée de 18 mois.

Conscient de l'impact de son activité sur l'environnement et fort d'un positionnement axé vers l'innovation durable et responsable, le cabinet a lancé en janvier 2022 un programme de labellisation RSE avec Positive Workplace.

Cette démarche inclut un audit complet à 360o des pratiques du cabinet, portant sur 5 thématiques : pérennité dans l'exercice des activités, responsabilité de la gouvernance, développement du capital humain, préservation de l'environnement et impact sociétal.

Le label se base sur les référentiels fondés sur l'ISO 26000 (Norme Internationale en RSE) et les 17 Objectifs de Développement Durable de l'ONU.