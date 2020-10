In Extenso acquiert Onexys

(Boursier.com) — In Extenso, leader de l'expertise-comptable et du conseil aux TPE-PME, annonce l'intégration d'Onexys, société spécialisée en ingénierie patrimoniale, au sein de l'activité "In Extenso Patrimoine", une offre de conseil dédiée à la gestion patrimoniale des dirigeants d'entreprise.

Souvent considérés comme les premiers conseillers des chefs d'entreprise, les experts-comptables les accompagnent quotidiennement dans leurs réflexions et notamment dans le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine, qui sont des préoccupations majeures pour eux. Le Groupe In Extenso a ainsi développé l'offre sur mesure "In Extenso Patrimoine", pour apporter aux dirigeants une vision globale de la situation de leur entreprise et de leur situation familiale et les aider à optimiser leur patrimoine en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales - qu'il s'agisse par exemple des supports d'épargne à privilégier, d'optimiser leur imposition ou encore de préparer leur retraite.

Jusqu'alors partenaire du Groupe, les conseillers d'Onexys sont désormais pleinement intégrés à l'équipe " In Extenso Patrimoine ". Depuis plus de 25 ans, Onexys a acquis une véritable expérience dans ce domaine d'activité en accompagnant 4.000 clients. Sa vingtaine de collaborateurs interviennent dans différents domaines d'expertise, principalement : l'ingénierie patrimoniale, la préparation à la retraite, la protection sociale et la stratégie d'investissement.

Thomas Braun, jusqu'à présent Président associé d'Onexys, est nommé Président d'"In Extenso Patrimoine" avec pour objectif d'accélérer le développement de l'offre.

Par cette acquisition, In Extenso souhaite renforcer son expertise en gestion patrimoniale avec pour ambition de se positionner comme un acteur majeur sur ce marché. L'opération illustre, plus largement, la stratégie de diversification initiée depuis plusieurs années par le groupe In Extenso qui entend être l'interlocuteur de référence du dirigeant avec une offre de conseil complète et sur-mesure répondant à ses besoins à tous les stades de la vie de son entreprise.

"La gestion de patrimoine auprès des chefs d'entreprise est une activité complémentaire à notre coeur de métier, l'expertise-comptable. Forts du partenariat performant que nous avons noué depuis plusieurs années, c'est avec confiance et enthousiasme que nous avons choisi d'intégrer les équipes d'Onexys pour développer l'offre "In Extenso Patrimoine" dédiée aux dirigeants de TPE-PME. Avec cette acquisition, nous souhaitons renforcer notre rôle de conseil privilégié et unique en proposant un panel d'expertises répondant à l'ensemble des problématiques que rencontrent nos 100 000 clients TPE et PME", explique Antoine de Riedmatten, Président d'In Extenso.