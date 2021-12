IMOCOMINVEST : du mouvement

(Boursier.com) — Le 27 septembre dernier, les associés des 3 fonds IMOCOMINVEST se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont voté en faveur de la fusion de leurs fonds pour créer IMOCOMPARK qui, avec un portefeuille de plus de 600 millions d'euros d'actifs, devient le plus important OPPCI dédié aux Retail Parks en France.

Cette opération a obtenu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 novembre 2021 et consiste en l'absorption des fonds IMOCOMINVEST et IMOCOMINVEST 2 par IMOCOMINVEST 3, ce qui a permis de limiter les droits de transfert de propriété.