Immorente acquiert un actif de bureaux à 6,5% AEM dans Paris QCA

(Boursier.com) — Fin décembre 2023, Immorente a finalisé l'acquisition d'un actif constitué de trois plateaux de bureaux détenus en copropriété, dans un immeuble situé à l'angle de la place Saint-Ferdinand, dans le QCA (Quartier Central des Affaires) parisien.

L'acquisition a été réalisée au prix de 15 ME net vendeur (soit environ 8 600 EUR par m(2) hors parkings), et partiellement financée par une dette d'acquisition à hauteur de 50% (taux inférieur à 4% et amortissable sur 10 ans) permettant d'améliorer la rentabilité de l'actif pour IMMORENTE. Le taux de rendement initial AEM de cette opération (post-relocation des parkings) s'établit à 6,5%.

Cette acquisition au coeur de Paris QCA illustre la capacité de Sofidy à réaliser dans un nouvel environnement immobilier des opérations immobilières relutives pour la performance de ses SCPI tout en maintenant la qualité des emplacements.