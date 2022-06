ImCheck Therapeutics : clôture d'un tour de financement de 96 ME

(Boursier.com) — ImCheck Therapeutics a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de 96 millions d'euros (103 millions de dollars US), comprenant un tour de table de série C de 80 millions d'euros (86 millions de dollars US) codirigé par Earlybird et Andera Partners et de la conversion de la dernière tranche de série B en actions de série C (16 millions d'euros - 17,2 millions de dollars US). Invus et la Leukemia and Lymphoma Society ont également rejoint le tour de table.

Les investisseurs existants, dont le Growth Opportunity Fund de Kurma Partners, Eurazeo, Gimv, Pfizer Ventures, Bpifrance, Wellington Partners, Pureos Bioventures, Agent Capital et Alexandria Venture, ont participé à l'opération. Avec une situation de trésorerie aujourd'hui très confortable, la société renforce son leadership dans le domaine des lymphocytes T gamma-delta.