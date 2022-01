iM Global Partner redéfinit l'image de marque de sa gamme UCIT

(Boursier.com) — iM Global Partner, réseau mondial de gestion d'actifs, annonce aujourd'hui que la gamme de fonds Oyster basée au Luxembourg change de nom et devient iMGP Funds.

Ce changement fait partie d'un vaste effort de rebranding faisant écho à la forte croissance de l'entreprise et au renouvellement de sa vision. Au coeur de cette initiative, se trouve le changement de nom de la gamme Oyster.

Alors que les fonds de droit américains d'iM Global Partner ont déjà fait l'objet d'une renomination le 16 décembre 2021, la Sicav Luxembourgeoise Oyster devient à son tour iMGP Funds.

2021 a été une année charnière pour iM Global Partner, qui a élargi son réseau de gestion d'actifs grâce à deux nouveaux partenaires exceptionnels ; Richard Bernstein Advisors depuis juillet 2021 et Asset Preservation Advisors depuis septembre 2021, offrant ainsi à ses clients l'accès à une sélection encore plus large de fonds de grande qualité. La société a également acquis 100 % des activités de gestion privée et de fonds de Litman Gregory, renforçant ainsi sa présence et ses capacités de distribution aux États-Unis. Les actifs sous gestion d'iM Global Partner ont presque doublé en 2021, passant de 19,6 milliards de dollars américains en décembre 2020 à 38 milliards en décembre 2021, avec des effectifs passant de 50 à 115 collaborateurs.

Cette annonce démontre la confiance que l'équipe a dans l'avenir de l'entreprise et jette les bases d'une nouvelle expansion qui sera démontrée en 2022. iM Global Partner prévoit d'atteindre 60 à 65 milliards de dollars d'encours sous gestion en l'espace de 3 à 4 ans et 150 milliards de dollars en 2030, en intégrant 4 à 6 nouveaux partenaires d'ici 2023/2024.

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner déclare : "Au cours des dernières années, iM Global Partner a consolidé son statut d'entreprise de croissance sur le marché des fonds "high alpha". Nos actifs sous gestion ont crû de plus de 90% l'an dernier. Cette croissance reflète la place essentielle de la gestion dite " active " au sein de notre industrie. Les investisseurs sont et seront toujours à la recherche de solutions financières transparentes et offrant des performances compétitives sur une base ajustée au risque tout en intégrant les exigences croissantes en matière d'ESG"

Cette annonce est une étape importante dans la construction de notre marque qui reflète la force, la durabilité et la qualité de nos solutions d'investissement."

"La gamme "iMGP Funds" illustre la diversité et le professionnalisme de nos équipes et celles de nos Partners réparties dans le monde entier. Chez iM Global Partner, nous parcourons le monde pour trouver les gérants les plus compétents, dotés de la ténacité et du sens de l'innovation nécessaires pour obtenir des retours sur investissement dans la plupart des environnements de marché. Par conséquent, nous sommes convaincus que 2022 sera encore une belle année pour iM Global Partner et ses clients, et en particulier pour iMGP Funds", conclut-il.