iM Global Partner et Eurizon ont conclu un partenariat

(Boursier.com) — iM Global Partner et Eurizon ont conclu un partenariat, avec la délégation du fonds actions japonaises de la gamme OYSTER à Eurizon Capital SGR à partir du 1er septembre 2020.

Le fonds d'actions OYSTER Japan Opportunities, géré depuis 2013 par Joël Le Saux et Yoko Otsuka chez SYZ AM, constitue l'un des fonds phares de la gamme acquise en mai 2020 par iM Global Partner.

"Le fonds gère aujourd'hui plus de 40 milliards de yens (324 millions d'euros) d'actifs. Au cours de la revue stratégique de la gamme effectuée ces derniers mois par les équipes de gestion d'iM Global Partner, il est apparu essentiel que le fonds continue à bénéficier de l'expertise de ses deux professionnels talentueux ainsi que d'un environnement structurel et opérationnel plus performant et adapté à la stratégie de développement d'iM Global Partner" commente l'établissement.

Eurizon, acteur renommé sur les marchés obligataires, renforce et diversifie encore son expertise dans la gestion des actions internationales, en développant également des stratégies originales et distinctives. C'est pourquoi Joël Le Saux et Yoko Otsuka ont rejoint les équipes actions d'Eurizon afin d'apporter leurs compétences et leur grande expérience au gestionnaire d'actifs italien.

Un duo de gérants spécialisés sur les actions japonaises

Joël Le Saux a rejoint SYZ Asset Management en février 2013 pour gérer le fonds OYSTER Japan Opportunities. Il couvre le marché des actions japonaises depuis 1996 et a commencé sa carrière à Tokyo comme analyste buy-side sur les actions japonaises. Il a travaillé chez Lazard Gestion à Paris en 2005 en qualité de gérant de fonds avant de rejoindre les équipes de Crédit Suisse Asset Management à Singapour en 2008. Joël Le Saux est titulaire d'un Master en Management et Finance de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne et d'un Master en stratégie et culture d'entreprise japonaise de l'Université de Rennes.

Yoko Otsuka, CFA, a rejoint SYZ Asset Management en avril 2014. Elle a commencé sa carrière en 2005 comme analyste crédit à la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ avant de rejoindre Oddo Asset Management en 2012 en tant que spécialiste produit. Yoko Otsuka est titulaire d'un master en économie de l'université de Tokyo et d'un master en Corporate and Financial Law de l'Université de Hong Kong...