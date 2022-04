iM Global Partner annonce soutenir l'initiative 'Vive le Jazz'

(Boursier.com) — iM Global Partner annonce aujourd'hui soutenir l'initiative 'Vive le Jazz', créée pour accompagner les jeunes musiciennes et musiciens de jazz en France et permettre à un jeune public d'avoir plus facilement et de façon moins coûteuse accès au jazz. 'Vive le Jazz' a été lancée par TSFJAZZ, la première radio Jazz de France, avec près d'1,5 million d'auditeurs hebdomadaires.

'Vive le Jazz' organise des concerts, des événements live, des conférences et des masterclass autour du jazz. Dans ce cadre, le célèbre club "Duc des Lombards", qui a accueilli plusieurs des meilleurs jazzmen au monde, a commencé à organiser des concerts de jazz gratuits les lundis et mardis soir, afin de promouvoir une nouvelle génération d'artistes jazz et d'attirer un public plus jeune.

'Vive le Jazz' soutient le club financièrement dans ce projet, en portant la rémunération des musiciens ainsi que leurs frais généraux...