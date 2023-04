Ilios International vient de boucler une levée de fonds d'un million d'euros

(Boursier.com) — Ilios International, spécialiste de la sûreté des voyageurs d'affaires et expatriés à l'étranger vient de boucler une levée de fonds d'un million d'euros afin de répondre à l'augmentation des demandes sur son marché et se développer sur de nouveaux pays.

Objectif : pouvoir intervenir dans 70 pays d'ici la fin de l'année et devenir, à terme, l'un des leaders de l'assistance au niveau mondial avec l'accompagnement le plus complet de son secteur ; un secteur en pleine croissance en raison des instabilités politiques, sociales et économiques.