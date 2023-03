Iktos lève 15,5 ME

(Boursier.com) — Iktos , société spécialisée dans l'intelligence artificielle dédiée à la découverte de nouveaux médicaments, annonce aujourd'hui la réalisation d'un financement de série A de 15,5 ME. Cette levée de fonds a été menée par les nouveaux investisseurs M Ventures et Debiopharm Innovation Fund, avec la participation d'Omnes Capital.

Ce financement permettra à la société de développer ses capacités en matière d'IA dédiées à la découverte de médicaments et d'étendre son offre logicielle SaaS existante. Il permettra également de lancer Iktos Robotics, une plateforme unique couvrant toutes les étapes de la découverte de médicaments. Iktos Robotics combine l'intelligence artificielle et l'automatisation de la synthèse chimique pour accélérer de manière significative le processus de découverte de médicaments. Dans le cadre de cette levée de fonds, Iktos va en outre étendre l'application de ses solutions aux produits biologiques (peptides, anticorps, etc.). Cela permettra à Iktos d'être parmi les premières sociétés à offrir une plateforme entièrement intégrée de services de drug discovery basée sur l'intelligence artificielle.

Actuellement, les premières étapes du développement d'un médicament - de l'identification de la cible thérapeutique à la première entrée en étude clinique - prennent en moyenne 5 ans et nécessitent un investissement moyen de près de 100 millions de dollars par candidat médicament. Les solutions d'intelligence artificielle développées par Iktos visent à accélérer considérablement le processus de découverte, tout en augmentant les chances de succès des candidats médicaments qui atteignent le stade clinique.

Cette approche est déjà validée par Iktos à travers plus de 50 collaborations académiques et industrielles, avec de multiples sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques telles que Janssen, Merck, Pfizer, Servier, Ono et Teijin entre autres...