IK Partners investit dans MMS

(Boursier.com) — IK Partners ("IK") annonce son investissement dans le groupe Metrology & Monitoring Solutions Group ("MMS" ou "le Groupe"), spécialiste français des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de la température et autres paramètres physiques pour l'industrie pharmaceutique, les opérateurs de la santé et l'agroalimentaire.

IK investit à partir de sa structure Development Capital, aux côtés du Dirigeant Pascal Vermeersch et de l'équipe de direction, et prend le relais de Naxicap et Caisse d'Epargne Ile-de-France Capital Investissement ; Les détails financiers de la transaction ne sont pas dévoilés...