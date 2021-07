IK Investment Partners prend le relais d'Abénex qui réinvestit en minoritaire au capital du Groupe Blanchon

(Boursier.com) — Abénex annonce la signature d'un accord avec IK Investment Partners en vue de la cession de la société Blanchon, un des leaders européens des produits d'entretien du bois avec ses gammes complètes destinées aux professionnels et aux particuliers. Abénex réinvestit significativement dans la nouvelle opération aux côtés d'IK et de l'équipe de Management emmenée par Guillaume Clément. Cette opération reste soumise à l'aval des autorités de la concurrence.

La transaction représente le 1er investissement européen du Fonds IK SC III, un fonds de 1,2 BnEUR levé en 2021.

Fondé en 1832 et basé à Saint-Priest près de Lyon, le Groupe Blanchon est présent à travers les marques Blanchon, Ciranova et Carver dans les réseaux professionnels et la marque Syntilor dans les réseaux DIY. Ces marques sont des références auprès des utilisateurs depuis de nombreuses années.

Le Groupe Blanchon s'appuie sur une recherche et développement de pointe pour développer ses plus de 5.000 références fabriquées dans ses 6 sites de production. Le Groupe Blanchon développe, produit et commercialise également des vernis pour support vinyle et bois qu'il vend auprès des leaders mondiaux du revêtement de sol avec ses marques Ciranova Industrial Finishes et Blanchon Industrie.