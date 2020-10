IK Investment Partners entre en négociations exclusives avec Ardian en vue de l'acquisition de Kersia

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IK Investment Partners, une société de capital-investissement de premier plan, annonce que le Fonds IK IX est entré en discussions exclusives avec Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kersia, un leader mondial dans le domaine de la sécurité des aliments. Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées...

Kersia s'est constituée depuis 2016 autour d'Hypred qui a successivement racheté Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco, Laboratoires Choisy et Holchem pour leur expertise sectorielle et technologique, ainsi que la complémentarité de leur savoir-faire et de leur présence géographique. L'entreprise a ainsi plus que triplé de taille en moins de quatre ans.

Kersia a connu un fort développement ces dernières années pour devenir leader mondial dans le domaine de la sécurité des aliments. La société, qui affiche désormais plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, est présente dans plus de 120 pays et emploie plus de 1 500 collaborateurs.

"Nous sommes ravis qu'IK, l'un des fonds d'investissement les plus instruits et les plus expérimentés dans nos secteurs d'activité, soit entré en négociation pour nous soutenir dans notre prochaine étape de croissance. Ensemble, nous allons donc pouvoir poursuivre cette aventure entrepreneuriale extraordinaire, dont nous sommes fiers. Nous nous appuierons sur nos équipes, nos solutions innovantes, en continuant de servir les agriculteurs, les industriels de l'agroalimentaire, les restaurateurs, sans oublier nos clients dans l'univers de la santé, qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Nous tenons à remercier Ardian pour son incroyable contribution au cours des quatre dernières années", souligne Sébastien Bossard, PDG de Kersia.

Dan Soudry, Associé chez IK et conseil des fonds IK IX, ajoute : "Fort d'une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité des aliments, Kersia a connu une trajectoire de croissance remarquable. Le groupe a bâti une position de leader mondial sur ses marchés en s'appuyant sur la qualité et la profondeur de son offre de produits et de services. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le management dans sa stratégie de croissance et de consolidation du secteur."