iFOREX Europe offre un ensemble complet d'outils de trading

(Boursier.com) — Le groupe iFOREX est un groupe financier mondial de premier plan avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur. Sa succursale européenne, iFOREX Europe, possède tous les outils pour soutenir le trading privé avec une formation privée individuelle en plusieurs langues, des guides, des tutoriels, et un compte démo de 5.000$. Elle dispose également d'autres fonctionnalités sur son application pour aider les traders à négocier sur le marché actuel...

Un porte-parole d'iCFD LTD, qui exploite iFOREX Europe, a déclaré : "iFOREX dispose d'outils de trading spécialement conçus pour les personnes qui souhaitent faire du trading privé en ligne. Nous sommes heureux d'améliorer l'expérience de trading de nos clients avec nos formations privées, nos guides et nos comptes démos. Nous sommes également extrêmement fiers des divers outils de notre application de trading pour rendre toute transaction aussi claire et concise que possible."

Les clients d'iFOREX Europe ont plus de 750 instruments financiers CFD à leur disposition : forex, matières premières, indices, cryptomonnaies, actions et ETF. Pour naviguer à travers les innombrables instruments à trader, sur la plateforme iFOREX Europe, les traders ont accès à plusieurs outils pour les aider. Les traders bénéficient d'une formation privée individuelle dans la langue de leur choix, de guides disponibles gratuitement sur notre site web et d'un compte démo de 5.000 $ pour s'exercer avant d'investir leur argent.

iFOREX dispose également de divers outils intégrés à sa plateforme, les mêmes outils sur ordinateur et appareils mobiles. Parmi ces outils figure un calendrier des événements pour suivre les informations qui affecteront les instruments et mettre à jour vos transactions en conséquence.

En de plus cela, elle propose des informations de trading permettant aux traders de s'informer sur les tendances du marché, une opportunité quotidienne sur un instrument prévisionnel, et plus encore. D'autres outils sont en place pour minimiser les risques, tels que l'imposition de limites supérieures et inférieures sur la valeur commerciale, le trading overnight et une protection du solde.

"La plateforme iFOREX Europe possède d'excellents outils pour rendre le trading privé accessible et évolutif. Elle propose les mêmes fonctionnalités pour la version mobile et pour la version de bureau. Les clients commencent par un processus d'intégration avec le trading individuel et un compte démo. Ils peuvent également accéder aux guides et aux tutoriels de manière transparente pendant qu'ils tradent à tout moment, n'importe où, avec un contrôle total sur leur compte", a ajouté le porte-parole.

Après plus de 25 ans, le groupe iFOREX s'est imposé comme un leader de l'industrie de la fintech pour son innovation technologique, son dévouement axé sur le client, la confiance que les traders lui accordent et sa recherche de l'excellence.

iFOREX Europe est exploitée par iCFD Ltd., qui est autorisé et réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission.