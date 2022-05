Ideel annonce avoir levé 2 millions d'euros

(Boursier.com) — Ideel , la fintech spécialisée dans l'optimisation des abonnements et contrats pour les particuliers, annonce avoir levé 2 millions d'euros sur un tour de table mené par Seventure Partners accompagné de Bpifrance, de Techmind ainsi que des BAs afin de soutenir sa croissance.

En France, l'économie de l'abonnement ne cesse de progresser et ce marché, qui représente déjà plus de 5 milliards d'euros, devrait doubler d'ici 2025. Energie, assurance, téléphonie, streaming, presse, sport, mobilité, cosmétique, courses et même la literie, tous les pans de l'économie sont désormais concernés.

Cette croissance traduit un changement fondamental chez les consommateurs qui recherchent avant tout un usage. Selon une enquête Harris menée en 2020, si la première raison évoquée par les répondants pour basculer vers cette économie est le souci de contribuer à une consommation plus durable, la seconde motivation est la possibilité de faire des économies.