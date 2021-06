iCapital Network et BlackRock annoncent une nouvelle étape de leur partenariat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — iCapital Network et BlackRock annoncent une nouvelle étape de leur partenariat afin d'améliorer l'accès des gestionnaires de patrimoine aux investissements sur les marchés privés. Les produits d'investissement sur les marchés privés de BlackRock alliées à la technologie et aux solutions éprouvées d'iCapital vont permettre de rationaliser les complexités opérationnelles et administratives auxquelles font face les gestionnaires de patrimoine qui cherchent à commercialiser des placements sur les marchés privés auprès de leurs clients.

Le partenariat se concentrera sur la distribution de fonds de marchés privés mondiaux, ainsi que l'ELTIF, un véhicule d'investissement de plus en plus important pour la commercialisation des solutions qui visent les marchés privés en Europe.

Tandis que le marché mondial des investissements alternatifs s'élève à plus de 10.700 milliards de dollars, avec une croissance de 9,8% prévue d'ici 2025, les allocations des investisseurs particuliers ont historiquement été inférieures à celles des investisseurs institutionnels. Cependant, l'intérêt des investisseurs particuliers devrait se renforcer au cours des prochaines années en raison de l'environnement de taux bas, de la dégradation des perspectives de rendement sur les marchés et d'une demande grandissante de diversification des portefeuilles pour compenser la volatilité accrue des marchés.