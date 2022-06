iBanFirst fait l'acquisition de l'entité britannique Cornhill

(Boursier.com) — iBanFirst , acteur international des services financiers offrant des solutions au-delà des frontières bancaires, a aujourd'hui annoncé l'acquisition du fournisseur de services de change londonien Cornhill, actuellement en attente d'approbation réglementaire. Cette acquisition s'appuie sur le partenariat conclu en juin 2021 entre iBanFirst et l'investisseur Marlin Equity Partners et conforte son ambition d'accélérer son expansion à l'international et d'ancrer sa position de leader de marché en Europe.

S'exprimant au sujet de l'acquisition, Pierre-Antoine Dusoulier, PDG d'iBanFirst, a déclaré : "Nous avons été vraiment impressionnés par la qualité du service fourni par Cornhill. Notre réussite est portée par des partenariats avec des entreprises dont l'état d'esprit et les valeurs sont similaires aux nôtres, et le modèle d'affaires de Cornhill est en parfaite adéquation avec la philosophie d'iBanFirst qui place l'expérience client au coeur de son ADN. Cette acquisition soutient notre ambition de devenir un leader mondial des paiements multidevises pour les PME. Notre arrivée au Royaume-Uni marque une étape clé dans notre développement, en établissant notre présence dans 10 pays au total. Nous prévoyons à terme de poursuivre notre expansion en Europe et nous nous focalisons en particulier sur la Suisse, la Scandinavie mais aussi l'Amérique du Nord."

Vivek Savani, Directeur exécutif de Cornhill, a déclaré : "Nous sommes fiers et avons hâte de rejoindre iBanFirst. La pandémie a souligné l'importance de la digitalisation des processus de paiement et de la combinaison d'une solide gestion des risques de change aux savoir-faire technologiques. Après avoir envisagé plusieurs possibilités, l'avance technologique d'iBanFirst et son leadership produit semblent constituer la meilleure solution pour répondre aux besoins de nos clients et du marché britannique dans son ensemble. Grâce à iBanFirst, les clients de Cornhill bénéficieront d'une meilleure expérience des transactions transfrontalières grâce à des fonctionnalités comme le Payment Tracker, qui leur permettra de suivre leurs paiements aussi simplement qu'un colis."

Depuis le Brexit, et avec la période de transition qui touche à sa fin, il est essentiel que les clients britanniques et européens puissent compter sur des partenaires solidement implantés des deux côtés de la Manche. Cette acquisition est l'opportunité pour iBanFirst d'élargir son empreinte à l'international et d'étendre son agrément en qualité de PSP européen au Royaume-Uni.