iBanFirst étend sa présence en Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après s'être implanté aux Pays-Bas le mois dernier, iBanFirst, acteur international des services financiers offrant des solutions au-delà des frontières bancaires, annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Forexfix, start-up allemande spécialisée dans le marché des changes et basée à Berlin avec des clients en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Les clients de Forexfix vont donc bénéficier de la plateforme multiprimée d'iBanFirst, une interface unique pour payer et recevoir des paiements en devises, couvrir leur risque de change et financer leur développement international. Ce rachat participe au changement d'échelle d'iBanFirst et contribue à ses 5 milliards d'euros de paiements traités pour plus de 3.000 clients cette année.

La société iBanFirst s'appuie sur la puissance de sa technologie, son service personnalisé et la connaissance approfondie du marché germanophone de Forexfix pour poursuivre son expansion en Europe...