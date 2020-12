iBanFirst annonce la nomination de Said Layadi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société iBanFirst, acteur international des services financiers offrant des solutions au-delà des frontières bancaires, annonce la nomination de Said Layadi, ancien ingénieur et directeur de la technologie chez Euronext, au poste de Chief Technology Officer (CTO).

Cette nomination s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale continue d'iBanFirst, alors que la société fait converger son orientation européenne et son ambition de devenir l'un des plus grands prestataires de services financiers au monde.

En tant que CTO d'iBanFirst, M. Layadi adoptera une approche d'innovation hybride, en déployant des technologies qui renforceront les capacités de la plateforme de l'entreprise et des solutions qui favoriseront les synergies.

Fort de vingt ans d'expérience managériale dans les technologies financières, cette nomination est une reconnaissance de l'expertise de M. Layadi dans les secteurs de la finance et des paiements.

Ancien responsable de l'ingénierie applicative et de l'intégration chez Euronext, première bourse d'Europe, M. Layadi a piloté le programme d'industrialisation de son système de trading mondial. Il a ensuite rejoint Ingenico Group en tant que CTO, avec pour mission de réorganiser et fédérer les équipes.

Cette nomination intervient après celle de Yann Stadnicki au poste de Chief Data Officer, en août, et celle de Grégoire Andrieu-Guitrancourt au poste de Chief Revenue Officer (CRO), en octobre 2020. Elle illustre la croissance ininterrompue de l'entreprise malgré la pandémie de Covid-19.