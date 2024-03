IA : ABBYY et Novelis Innovation étendent leur partenariat après un déploiement réussi auprès du Conseil d'État et d'Abeille Assurances

(Boursier.com) — ABBYY , multinationale spe?cialise?e dans l'Intelligent Process Automation, renforce sa collaboration avec Novelis Innovation pour déployer des projets d'IA en Europe et aux États-Unis. Fort du succès rencontré avec des clients européens dans les domaines de l'administration, de la banque et de l'assurance, Novelis prévoit de reproduire le modèle outre-Atlantique via son partenariat renforcé avec ABBYY.

Novelis a optimisé les plateformes de litiges électroniques du Conseil d'État, la plus haute cour judiciaire de France en matière d'administration publique, ainsi que celles d'Abeille Assurances, une compagnie d'assurance majeure en France. Pour ce faire, l'entreprise fait appel à SS&C Blue Prism et à ABBYY Process Intelligence.

Ainsi, Novelis a joué un rôle clé dans l'élimination des obstacles à la bonne conduite de processus. Cette initiative a permis l'automatisation efficace des tâches administratives répétitives tout en identifiant les priorités de développement essentielles dans ces entreprises. Cette démarche soutient activement la transformation digitale des systèmes d'information existants de ces organisations, contribuant ainsi à renforcer leur agilité dans un environnement où la résilience est de plus en plus importante.

Par ailleurs, Novelis a réussi à déployer avec succès les solutions de traitement intelligent de documents (IDP) d'ABBYY pour optimiser la saisie de données au sein d'une société de gestion de créances de premier plan en France. Cette initiative a conduit à une réduction significative des erreurs potentielles, évitant ainsi les retards dans les processus entraînant l'invalidation des réclamations...