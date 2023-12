HyPrSpace : du soutien

(Boursier.com) — HyPrSpace , en partenariat avec Telespazio France et CT Ingénierie, a décroché un nouveau financement pour le projet PADA1 à 35 ME dans le cadre de l'appel à projet France 2030 développement de mini et micro-lanceur.

Le Projet Agile de Développement d'Accès à l'espace - PADA1, est un consortium dirigé par HyPrSpace en sa qualité de pilote, en collaboration avec CT Ingénierie et Telespazio France. Ce projet vise à accomplir la conception détaillée du micro-lanceur OB-1 et le premier vol de Baguette One, un lanceur suborbital utilisant la technologie de propulsion hybride révolutionnaire développée par HyPrSpace.