Hyperion capital lance l'application 'YGGAD'

(Boursier.com) — Nicolas Dadoun, directeur général associé d'Hyperion capital, vient de lancer une nouvelle application, "Yggad". Son objectif ? Rendre accessible à tous la constitution et la gestion de patrimoine. L'application est gratuite et disponible sur l'Apple store et le play store d'Android...

Créée par des gestionnaires de patrimoine, l'application Yggad a pour objectif d'apporter des informations professionnelles à tout un chacun, jeunes investisseurs ou investisseurs non avertis. En effet, par méconnaissance ou encore par frein personnel, ces sujets sont trop souvent écartés, entraînant parfois des conséquences financières et fiscales importantes. C'est pourquoi, Yggad s'attache à apporter les connaissances financières, immobilières, fiscales et juridiques nécessaires pour accompagner ses utilisateurs dans leur réflexion.

Cette version agile de la gestion de patrimoine s'adapte aux modes de vie ultra-connectés et permet d'apporter instantanément les réponses aux questions des futurs investisseurs. L'application offre une véritable réactivité grâce à son chat sur lequel l'utilisateur peut poser les questions qu'il souhaite. De plus, Yggad aborde l'actualité et les réglementations qui évoluent régulièrement.

Quel que soit le projet d'investissement, Yggad permet d'affiner ses connaissances et/ou de rechercher des informations en temps réel dans les domaines de :

-l'investissement financier (PEA & compte titres, assurance-vie, PER, actions et obligations, produits structurés, le private equity, les cryptomonnaies ou encore le contrat luxembourgeois),

-l'investissement immobilier (le crédit, la loi Pinel, la SCI, la location nue VS la location meublée, la SCPI, la plus-value immobilière, le déficit foncier, l'immobilier géré)

-la constitution de patrimoine, avec une rubrique dédiée aux jeunes actifs incluant des conseils en fonction des différentes étapes à suivre : la définition des objectifs, la création du capital, le levier du crédit.

En complément de ces rubriques, Yggad propose de nombreux articles, avec la possibilité de s'abonner à une newsletter mensuelle, pour se tenir au courant de l'actualité et des opportunités d'investissement.

Yggad permet également aux investisseurs de se forger une expérience et de puiser des idées à travers des interviews de professionnels du secteur (CGP, gérants de fonds, structureur...). De plus, l'application renvoie au site d'Hyperion capital, avec pour objectif d'accompagner chaque investisseur dans la création et la gestion de son patrimoine, grâce à une équipe d'experts et des conseils sur-mesure.