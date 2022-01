Hyperion Capital et Complétude s'associent, pour une transition en douceur...

(Boursier.com) — Hyperion Capital, cabinet en gestion de patrimoine, et le cabinet Complétude ont décidé de s'associer en mettant en place une acquisition douce et personnalisée pour répondre aux besoins du gérant et de ses clients.

En janvier 2022, Complétude et Hyperion Capital vont effectuer un mouvement peu commun... En effet, dans un univers professionnel où la concentration agressive par des fonds d'investissement devient la norme, Hyperion Capital adapte son acquisition au désir du vendeur. Dans le cas présent, Hyperion Capital investira par paliers dans Complétude.

Cette première étape permettra aux différentes équipes d'apprendre à se connaître et de mettre en place des synergies professionnelles. Durant cette période, chacun est libre de mettre fin à l'accord et de récupérer ses parts en bons termes.

L'objectif ? Réaliser une acquisition partielle et progressive du cabinet, pour assurer un suivi sain des clients dans le temps, et permettre à son gérant de valoriser au mieux Complétude.