HV Capital choisit CACEIS comme dépositaire de 4 fonds supplémentaires de private equity

(Boursier.com) — HV Capital, investisseur européen majeur en capital-risque, a récemment confié à CACEIS en Allemagne quatre fonds de capital-investissement, en complément de ses avoirs déjà déposés dans le Groupe. CACEIS, qui s'appuie sur l'expertise de ses centres d'excellence en private equity situés au Luxembourg et en France, est désormais dépositaire des 12 fonds d'investissement alternatifs de HV Capital, représentant ainsi un total de 2,1 milliards euros d'actifs.

CACEIS, l'un des premiers asset servicers en Europe, est le leader des services aux fonds non cotés, notamment de capital-risque.

Heiko Kottkamp-Ramann, Chief Financial Officer de HV Capital déclare "Nous avons besoin d'un partenaire doté d'un haut niveau d'expertise et d'expérience dans le domaine du capital-investissement. Notre analyse du marché allemand a confirmé que CACEIS, leader en matière de services aux fonds d'actifs réels et de capital-investissement, correspondait à ces critères. De plus, notre partenariat déjà existant avait conforté le fait que CACEIS était hautement qualifié pour réaliser ces prestations".

Anja Maiberger, Head of Regional Coverage for Germany and Austria ajoute "HV Capital est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de capital-risque en Europe et nous sommes convaincus qu'elle bénéficiera de la longue expérience et de la large gamme de produits de notre Groupe. Le pôle dédié au private equity de CACEIS est mobilisé afin de maintenir un haut niveau de satisfaction clients, tant sur la qualité de nos services que sur la gestion de la relation client."