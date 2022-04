Humanlinker lève 2,5 ME pour façonner le futur de la génération de revenus

(Boursier.com) — Le spécialiste de l'IA à destination des équipes de génération de revenus annonce aujourd'hui avoir levé 2,5 ME auprès de Karista (via le Paris Région Venture Fund), Founders Ventures et de Business Angels. L'objectif de la Start-up est de renforcer ses équipes et d'accélérer son développement technologique et ainsi mettre son application desktop au service des équipes commerciales partout en Europe...