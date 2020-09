HSBC Global AM et Pollination nouent un partenariat

(Boursier.com) — HSBC Global Asset Management Limited et Pollination Group Holdings Limited, société de conseil et d'investissement spécialisée dans le changement climatique, annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord pour créer la joint-venture : HSBC Pollination Climate Asset Management, sous réserve de l'accord des autorités de tutelle.

Ce partenariat vise à créer le plus grand gérant de fonds 'nature' au monde. Cette initiative est la première de cette envergure à promouvoir la nature comme une classe d'actifs à part entière. Expert reconnu du secteur, Christof Kutscher sera nommé Président exécutif de la joint-venture.

HSBC Global Asset Management et Pollination contribueront toutes les deux en termes de ressources à cette future joint-venture qui opérera de manière indépendante.

En créant des fonds non côtés, HSBC Pollination Climate Asset Management veut offrir aux investisseurs une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés. Cette joint-venture assurera également la gestion et l'évaluation des investissements, permettant aux investisseurs d'en mesurer l'impact de manière quantitative.

Ces fonds seront destinés aux investisseurs institutionnels, notamment les fonds souverains, les fonds de pension et les assureurs. Le premier fonds qui devrait être lancé en milieu d'année prochaine, aura pour objectif de collecter jusqu'à 1 milliard USD, le suivant, un fonds crédit bas carbone jusqu'à 2 milliards USD. Tous deux investiront dans un large éventail de projets de préservation, protection et renforcement de la nature sur le long terme. HSBC entend devenir un investisseur clé dans le premier fonds

L'investissement durable dans ce type de fonds assure une exposition à des projets axés sur la nature comme l'exploitation forestière durable, l'agriculture pérenne et régénératrice, l'approvisionnement en eau, le "carbone bleu" (issu des océans et des écosystèmes côtiers), les biocarburants naturels, ou bien à des initiatives qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.