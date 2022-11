House of HR conclut son accord avec Bain Capital Private Equity

(Boursier.com) — House of HR annonce la conclusion officielle de son accord avec Bain Capital Private Equity, faisant de ce dernier son actionnaire majoritaire avec une participation de 55%. La première acquisition de House of HR sous l'aile de Bain Capital est la société néerlandaise Agium, spécialisée dans la finance. House of HR a également signé une promesse d'acquisition de la société française ABMI, spécialisée dans les services de conseil et d'ingénierie.

L'offre de House of HR visant à acquérir la société française ABMI a été soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et devrait être conclue au quatrième trimestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles.

A la conclusion de cette transaction, la société française ABMI formera un partenariat étroit via une holding commune avec Abylsen, le groupe français d'ingénierie spécialisé dans les services de l'industrie, du numérique et des sciences de la vie, faisant partie de House of HR depuis 2015.